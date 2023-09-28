В NASA вскрыли капсулу OSIRIS-REx с образцами астероида Бенну

Специалисты Lockheed Martin снимают крышку капсулы OSIRIS-REx / © NASA / Robert Markowiz После доставки в лабораторию капсулу поместили внутрь специального бокса, где, сняв ее крышку, ученые увидели частицы черной пыли, предположительно, имеющие астероидное происхождение.
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