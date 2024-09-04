В Краснодаре запланировали строительство подземного трамвая

Строительство первого этапа трассы подземного трамвая в Краснодаре займет шесть лет, заявила начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений минэкономики Краснодарского края Елена Тимошенко, сообщает 3 сентября «Кубань Информ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии