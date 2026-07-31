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Пятый канал

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От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек

От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях.

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