От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях.
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