Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, на которой размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также иностранные специалисты, рассказал военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Северск.