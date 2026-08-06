Боец Северск: в Херсоне поражена подземная база ВСУ с взводом из «Птиц Мадьяра»

Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, на которой размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также иностранные специалисты, рассказал военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Северск.
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