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Воронежские новости

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В Воронеже начали продумывать концепцию новогоднего оформления площади Ленина

В Воронеже начали продумывать концепцию новогоднего оформления площади Ленина

Напомним, что в прошлом году использовались 400 различных элементов, включая 19-метровую новогоднюю ель, несколько фотозон, горку для ватрушек, шатер из световой гирлянды, состоящий из 10 тысяч лампочек, карусель и многое другое.

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