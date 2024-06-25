В Воронеже начали продумывать концепцию новогоднего оформления площади Ленина

Напомним, что в прошлом году использовались 400 различных элементов, включая 19-метровую новогоднюю ель, несколько фотозон, горку для ватрушек, шатер из световой гирлянды, состоящий из 10 тысяч лампочек, карусель и многое другое.
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