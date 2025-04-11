В Чувашии более 1000 жителей получили компенсацию на полноценное питание

Денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием предоставляется в соответствии с Законом Чувашской Республики «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике» беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет, 11 апреля сообщает пресс-служба органов власти Чувашской Республики.