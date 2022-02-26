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В ДНР заявили об обстреле детсада военными ВСУ

В ДНР заявили об обстреле детсада военными ВСУ

Здание детского сада в Донецке было повреждено в результате обстрела украинских войск. Об этом 26 февраля сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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