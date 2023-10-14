Замок Иф — легендарная тюрьма французских королей 0 Многие из нас читали роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» или смотрели замечательный советский фильм «Узник замка Иф» с Виктором Авиловым в главной роли.
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