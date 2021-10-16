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Как свидомый юноша потопил «Балту»: расследование причин аварии корабля ВМСУ

Как свидомый юноша потопил «Балту»: расследование причин аварии корабля ВМСУ

Один из немногих относительно крупных военных кораблей Украины потерпел бедствие и чуть не затонул.

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Альбертт
Ну да херои , сало им .
Алекс Вайс
Когда стадо разворачивается, первым оказывается хромой баран. Революция перегидности подняла со дна всю шваль, муть и ил. Кловун у руля, журналист в СБУ, бывший курсач - капитан, бывший аферист - прокурор. Главное - свидомость.
Николай Саханский
Ещо один мядаль, аль ордэн. Записать в киборги и рассказать .как сражался с москалями
Алексей
В Академии Одессы учат топить корабли, а плавать учат моряков.
Юра Юра
Ну как же? И топить, и плавать... Ведь после затопления своего корабля нужно выплывать!
Людмила Боченкова
странно что путина виновником не признали !колония украина всегда обвиняет во вснх своих бедах россию и путина!
Людмила Боченкова
странно что путина виновником не признали !колония украина всегда обвиняет во вснх своих бедах россию и путина!
Сергей Иванович
А как же Петров и Васечкин ?? ИЛи они в Британии опять?
Елена Филиппова
Может, на камбалу "калкан" напоролись? Они, камбалы эти, именно в северо-западной части Черного моря обитают, в основном. Очень крупные бывают, по нескольку килограммов весу. Нынче, правда, редко встречается, но могла же редкая особь напасть на нежный украинский корабль. Если ему, кораблю, даже свежий ветерок опасен, то уж крупная рыбина вовсе как мина противокорабельная сойдёт.
Николай Гончаров
Алексей Х. - наш человек! Нужно ему из России какой-то значок в награду за потопление выслать.
Vladimir Lenkov
Какой ему еще значок! Дело до конца не довел. Выговор объявить.

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