Как свидомый юноша потопил «Балту»: расследование причин аварии корабля ВМСУ

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаКак свидомый юноша потопил «Балту»: расследование причин аварии корабля ВМСУ Один из немногих относительно крупных военных кораблей Украины потерпел бедствие и чуть не затонул.Вернуться к статье119НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберттНу да херои , сало им .Алекс ВайсКогда стадо разворачивается, первым оказывается хромой баран. Революция перегидности подняла со дна всю шваль, муть и ил. Кловун у руля, журналист в СБУ, бывший курсач - капитан, бывший аферист - прокурор. Главное - свидомость.Николай СаханскийЕщо один мядаль, аль ордэн. Записать в киборги и рассказать .как сражался с москалямиАлексейВ Академии Одессы учат топить корабли, а плавать учат моряков.Юра ЮраНу как же? И топить, и плавать... Ведь после затопления своего корабля нужно выплывать!ЛБЛюдмила Боченковастранно что путина виновником не признали !колония украина всегда обвиняет во вснх своих бедах россию и путина!ЛБЛюдмила Боченковастранно что путина виновником не признали !колония украина всегда обвиняет во вснх своих бедах россию и путина!Сергей ИвановичА как же Петров и Васечкин ?? ИЛи они в Британии опять?Елена ФилипповаМожет, на камбалу "калкан" напоролись? Они, камбалы эти, именно в северо-западной части Черного моря обитают, в основном. Очень крупные бывают, по нескольку килограммов весу. Нынче, правда, редко встречается, но могла же редкая особь напасть на нежный украинский корабль. Если ему, кораблю, даже свежий ветерок опасен, то уж крупная рыбина вовсе как мина противокорабельная сойдёт.Николай ГончаровАлексей Х. - наш человек! Нужно ему из России какой-то значок в награду за потопление выслать.Vladimir LenkovКакой ему еще значок! Дело до конца не довел. Выговор объявить.Комментировать
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