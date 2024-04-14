В Свердловской области произошли сразу две смертельные аварии с участием мотоциклистов

Накануне на уральских дорогах погибли два мотоциклиста. Аварии произошли с разницей в полтора часа. По данным региональной Госавтоинспекции, сначала в 15:30 на 1 км трассы Большебрусянское – Колюткино в Заречном районе 53-летний мотоциклист врезался во впереди движущуюся «Тойоту».