Топ-менеджеры банка могут быть отстранены от работы из-за утечки данных

Банк России и другие ведомства подготовили законопроект, согласно которому в России вводятся специальные требования к квалификации и деловой репутации зампредов финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность (ИБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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