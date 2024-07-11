Около двадцати лет назад геологи обнаружили в Южной Америке несколько огромных туннелей

Около двадцати лет назад геологи обнаружили в Южной Америке несколько огромных тоннелей. После исследований выяснилось, что эти пласты не были раскопаны человеком и даже не вызваны геологическими процессами.
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