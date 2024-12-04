💡 Три села под Бахчисараем остались без света Электричество пропало в сёлах Шевченково, Каштаны и Отрадное из-за аварии на сетях, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 Три села под Бахчисараем остались без света Электричество пропало в сёлах Шевченково, Каштаны и Отрадное из-за аварии на сетях, сообщили в «Крымэнерго».