Боррель изучит предложения Трампа по Украине только при его победе на выборах

Global Look Press/Lorena SopÃƒÂ�Na/Keystone Press Agency Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изучит предложения кандидата в президенты США и экс-главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта только в случае, если он победит на выборах.