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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Менталитет России никогда не изменится. Для нас сборная всегда на первом месте, каким бы выдающимся ни был внутренний чемпионат»

Ранее КХЛ предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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