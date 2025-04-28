Виктор Мараховский: "Минздрав превращается в бюро ритуальных услуг"

Министерство здравоохранения превращается в бюро ритуальных услуг, не собираясь озвучивать причины смертей беременных женщин, комментировать проведение незаконных операций со смертельным исходом, а также имеет многих коррупционеров, имена которых глава ведомства Алла Немеренко не хочет называть… Такое мнение высказал в своем новом видеообращении к гражданам политический комментатор Виктор Марах .