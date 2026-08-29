Дзюдоист Лаврентьев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Лозанне, Таймазова взяла бронзу

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Лозанне. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карньину.
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