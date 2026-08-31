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Тираж новой книги Симоньян «Непервая любовь» составил 70 тысяч экземпляров

Тираж новой книги Симоньян «Непервая любовь» составил 70 тысяч экземпляров

Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь» начала поступать в магазины по всей стране и уже доступна для заказа онлайн.

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