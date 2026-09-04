Более 30 видов российской рыбы представят на фестивале «Русская рыба» в Петербурге

19–20 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Русская рыба» — «Дни высокой моды российской рыбы и морепродуктов».
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