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Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство забора протяжённостью 200 километров на границе с Россией. Об этом 7 сентября 2026 года сообщил местный портал Yle.

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