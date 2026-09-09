Тело пропавшего на "Тропе испытаний" туриста нашли в Бурятии

max.ru/МЧС Республики Бурятия Тело туриста, пропавшего на полуострове Святой Нос в Бурятии при прохождении "Тропы испытаний", обнаружили его родственники.
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