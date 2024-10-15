Вучич поднял на футбольном матче флаг России, а его полиция отобрала у сербских фанатов баннер про Косово

Политнавигатор Во время игры сборных Сербии и Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА, проходившей на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац, присутствовавший на ней президент Сербии Александр Вучич надел шарфик, изображающий русский и сербский триколоры.
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