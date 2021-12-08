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Томские власти отказались от покупки земли под студенческий кампус

Власти Томской области отказались от идеи покупки земли под кампус в Томском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, для этих целей будет использована муниципальная земля на левом берегу Томи.

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