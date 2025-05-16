Россиянам назвали защищающий от депрессии популярный напиток

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам популярный напиток, способный защитить от депрессии.