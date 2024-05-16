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Петербургский дневник

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Леон Кемстач из «Слова пацана» станет ведущим грандиозного фестиваля «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене»

Леон Кемстач из «Слова пацана» станет ведущим грандиозного фестиваля «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене»

Мероприятие посвящено 321-летию Санкт-Петербурга На главном стадионе Санкт-Петербурга «Газпром Арена» 2 июня состоится масштабный музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи», посвященный 321-летию города.

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