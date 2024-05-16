Леон Кемстач из «Слова пацана» станет ведущим грандиозного фестиваля «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене»

Мероприятие посвящено 321-летию Санкт-Петербурга На главном стадионе Санкт-Петербурга «Газпром Арена» 2 июня состоится масштабный музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи», посвященный 321-летию города.
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