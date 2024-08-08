ВС РФ продвинулись к северо-западу от Нью-Йорка (Новгородского) в сторону пригорода Торецка - Нелеповки Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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ВС РФ продвинулись к северо-западу от Нью-Йорка (Новгородского) в сторону пригорода Торецка - Нелеповки Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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