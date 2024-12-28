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У детей в течение пяти лет до постановки диагноза рассеянного склероза наблюдаются различные симптомы

Исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Network Open, показало, что у детей и подростков с рассеянным склерозом (РС) за пять лет до постановки диагноза проявляются определенные симптомы, признаки и диагнозы.

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