Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах РФ

Численность медиков в новых регионах Российской Федерации необходимо увеличить, для этого, в том числе, два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в российскую систему высшего медицинского образования.
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