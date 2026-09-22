Этот день в авиации. 22 сентября

1892 - Родился Пётр Ионович Баранов — советский военный и партийный деятель, один из главных создателей и организаторов Военно-Воздушного Флота и авиапромышленности СССР.
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