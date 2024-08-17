Россия живёт богато? Михаил Делягин ответил министру Силуанову

Прогнать давно бы надо было Силуанова с Набиуллиной, да уж слишком близки и дороги ...

НК

Наталья Котельникова

Силуанов! Это ты стал жить лучше? Не сомневаюсь. А я тут пенсию "бешенную" получила и все долги раздала и опять жрать не на что, я даже на ваше срачное пальмовое молоко за все годы работы не заслужила. Цены растут на всё, страшное дело, вы уничтожаете нас.