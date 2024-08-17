Депутат, экономист Михаил Делягин ответил министру Антону Силуанову на его заявление о том, что Россия живёт богато.
Россия живёт богато? Михаил Делягин ответил министру Силуанову
Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Прогнать давно бы надо было Силуанова с Набиуллиной, да уж слишком близки и дороги ...
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16 час.
Evgenija Palette
Да не ИХ прогнать бы надо...
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Силуанов! Это ты стал жить лучше? Не сомневаюсь. А я тут пенсию "бешенную" получила и все долги раздала и опять жрать не на что, я даже на ваше срачное пальмовое молоко за все годы работы не заслужила. Цены растут на всё, страшное дело, вы уничтожаете нас.
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15 час.
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