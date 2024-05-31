Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Д-30 разгромили украинские огневые позиции на правом берегу Днепра

Д-30 разгромили украинские огневые позиции на правом берегу Днепра

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

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