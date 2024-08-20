Во Флориде в затонувшей машине обнаружили останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад

Последний раз семью видели 7 ноября 1974 года.Во Флориде нашли машину с останками, которые, как предполагается, принадлежат 34-летней Дорис Вурст и ее 3-летней дочери Карен, пропавшим без вести 50 лет назад.
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