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«Следить за порядком некому», – стало известно, кто поселился в доме уехавшей Пугачёвой

«Следить за порядком некому», – стало известно, кто поселился в доме уехавшей Пугачёвой

После объявления спецоперации на Украине Алла Пугачёва месте с мужем и детьми уехала в Израиль. Звёздное семейство находится за рубежом около двух месяцев и, судя по всему, не торопиться возвращаться на Родину.

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