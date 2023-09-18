Аргументы и Факты

48 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Давно ожидаемая новость.Однозначно хороший шаг ,меньше пут в делах  России в Арктике.Россия выходит из...
  • Алексей Наседкин
    Давно пора было. А министерстве до такого крайне важного и нужного, естественно, додуматься не в состоянии. Подобной ...В ГД предложили н...
  • Ed
    Уже хорошо, что эта публика еще знает где этот город упоминается и отличает его от бренда склада торговли стволами пальмРуины города Иери...

ФСБ вычислила в Калужской области завербованного СБУ мужчину

ФСБ вычислила в Калужской области завербованного СБУ мужчину

ФСБ объявила официальное предостережение мужчине, завербованному спецслужбами Украины. Он должен был совершить диверсии на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не стал, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх