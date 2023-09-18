ФСБ вычислила в Калужской области завербованного СБУ мужчину

ФСБ объявила официальное предостережение мужчине, завербованному спецслужбами Украины. Он должен был совершить диверсии на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не стал, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
ФСБ объявила официальное предостережение мужчине, завербованному спецслужбами Украины. Он должен был совершить диверсии на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не стал, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
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