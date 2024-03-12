Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на сообщения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего организаторов соревнований в Сочи, где пострадали несколько девочек-лыжниц.
Тренер Сорин призвал Губерниева не оскорблять людей, используя возможности на ТВ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Если бы я была участником этх соревнований, я бы отказалась от участия из-за того, что видимость была практически нулевая. НО УЧИТЫВАЯ, что участниками были девочки, дети, они и пошли безропотно, доверившись тренеру. А ТРЕНЕР-ТО... КАК ЕГО НАЗВАТЬ, НЕТ СЛОВ ПРИЛИЧНЫХ!! А вот теперь, после всего произошедшего, детям нужно внушить, что все-таки собственное мнение тоже должно иметь место!! И нечего слепо доверять, пусть даже и тренеру. Не папа родной!!
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11 час.
Nikolay Zakharov
Если это высказывание Губерниева не касается Сорина,то и встревать ему не следовало в полемику.А Губерниев давно в этом "котле варится" и сердечно переживает за лыжи России,поэтому он прав на 100%.Рисковать здоровьем, тем более детей, преступно.
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9 час.
Игорь Егоров
Если лыжники в таких условиях ведут себя неуверенно значит их уровень подготовки низкий. На горизонтальной поверхности они короли, а на спуске стали беспомощны, и не надо родителям орать по этому поводу. Спорт, он требует не только мастерства, но и хладнокровия в сложных условиях,которые на таких высотах обычное дело. Губерниев сам по себе хватает через край, ибо уже привык так себя вести на ТВ, он видимо считает себя гениальным.
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4 час.
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