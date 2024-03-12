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Тренер Сорин призвал Губерниева не оскорблять людей, используя возможности на ТВ

Тренер Сорин призвал Губерниева не оскорблять людей, используя возможности на ТВ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на сообщения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего организаторов соревнований в Сочи, где пострадали несколько девочек-лыжниц.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если бы я была участником этх соревнований, я бы отказалась от участия из-за того, что видимость была практически нулевая. НО УЧИТЫВАЯ, что участниками были девочки, дети, они и пошли безропотно, доверившись тренеру. А ТРЕНЕР-ТО... КАК ЕГО  НАЗВАТЬ,  НЕТ СЛОВ ПРИЛИЧНЫХ!! А вот теперь, после всего произошедшего,  детям нужно внушить, что все-таки собственное мнение тоже должно иметь место!! И нечего слепо доверять, пусть даже и тренеру. Не папа родной!!
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11 час.
Nikolay Zakharov
Если это высказывание Губерниева не касается Сорина,то и встревать ему не следовало в полемику.А Губерниев давно в этом &quot;котле варится&quot; и сердечно переживает за лыжи России,поэтому он прав на 100%.Рисковать здоровьем, тем более детей, преступно.
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9 час.
Игорь Егоров
Если лыжники в таких условиях ведут себя неуверенно значит их уровень подготовки низкий.  На горизонтальной поверхности они короли, а на спуске стали беспомощны, и не надо родителям орать по этому поводу. Спорт, он требует не только мастерства, но и хладнокровия в сложных условиях,которые на таких высотах обычное дело.  Губерниев сам по себе  хватает через край, ибо уже привык так себя вести на ТВ, он видимо считает себя гениальным.
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4 час.

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