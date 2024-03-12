Тренер Сорин призвал Губерниева не оскорблять людей, используя возможности на ТВ

лл лина любимцева Если бы я была участником этх соревнований, я бы отказалась от участия из-за того, что видимость была практически нулевая. НО УЧИТЫВАЯ, что участниками были девочки, дети, они и пошли безропотно, доверившись тренеру. А ТРЕНЕР-ТО... КАК ЕГО НАЗВАТЬ, НЕТ СЛОВ ПРИЛИЧНЫХ!! А вот теперь, после всего произошедшего, детям нужно внушить, что все-таки собственное мнение тоже должно иметь место!! И нечего слепо доверять, пусть даже и тренеру. Не папа родной!!

Nikolay Zakharov Если это высказывание Губерниева не касается Сорина,то и встревать ему не следовало в полемику.А Губерниев давно в этом "котле варится" и сердечно переживает за лыжи России,поэтому он прав на 100%.Рисковать здоровьем, тем более детей, преступно.