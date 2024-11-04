Американец Мартиндейл рассказал о наибольшей опасности в зоне СВО

Самую серьезную опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников. Об этом рассказал американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российской армии на подконтрольной ВСУ территории, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии