Сила в правде
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Сила в правде

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Путин жестко закрыл дверь переговорам: почему Москва больше не отдаст ни метра Сумщины и Харьковщины в обмен на мир

Путин жестко закрыл дверь переговорам: почему Москва больше не отдаст ни метра Сумщины и Харьковщины в обмен на мир

Bloomberg сообщает сенсацию: Путин окончательно отказался от любых территориальных уступок. Неформальные договоренности после саммита на Аляске рухнули.

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