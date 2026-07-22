Путин жестко закрыл дверь переговорам: почему Москва больше не отдаст ни метра Сумщины и Харьковщины в обмен на мир

Bloomberg сообщает сенсацию: Путин окончательно отказался от любых территориальных уступок. Неформальные договоренности после саммита на Аляске рухнули.
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