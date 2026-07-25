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Царьград

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Лесные пожары охватили 2 974,3 га на Ямале за сутки, задействованы 409 человек

Лесные пожары охватили 2 974,3 га на Ямале за сутки, задействованы 409 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе площадь природных пожаров увеличилась до 2 974,3 гектара. В регионе активны 23 пожара, в тушении участвуют 409 человек.

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