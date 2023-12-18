В нежелании готовить на Новый год признались жители Новосибирска

К Новому году готовятся жители Новосибирска, он наступит уже через две недели. В преддверии праздника сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, что больше всего раздражает сибиряков перед 31 декабря.
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