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Вечерний Новосибирск

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В нежелании готовить на Новый год признались жители Новосибирска

В нежелании готовить на Новый год признались жители Новосибирска

К Новому году готовятся жители Новосибирска, он наступит уже через две недели. В преддверии праздника сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, что больше всего раздражает сибиряков перед 31 декабря.

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