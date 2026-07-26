Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что Германия может целенаправленно нагнетать страх перед Россией, чтобы обосновать своё стремление к ядерному вооружению в сотрудничестве с европейскими союзниками.
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