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Царьград

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Подполковник Боссхард заявил о нагнетании страха Германией ради ядерного оружия

Подполковник Боссхард заявил о нагнетании страха Германией ради ядерного оружия

Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что Германия может целенаправленно нагнетать страх перед Россией, чтобы обосновать своё стремление к ядерному вооружению в сотрудничестве с европейскими союзниками.

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