Сегодня в зале кинотеатра Родина проходит праздник «Папа - моя гордость, мама - наша радость», подготовленный специалистами Новоаннинского КДК.
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Сегодня в зале кинотеатра Родина проходит праздник «Папа - моя гордость, мама - наша радость», подготовленный специалистами Новоаннинского КДК.