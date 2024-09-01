ФБР рассекретило секс-скандал в королевской семье. Муж изменял Елизавете II с 19-летней моделью, спавшей с агентом ГРУ

Фото: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images6,3K прочтений 3 дня назад Издание Daily Mail пять лет требовало публикации секретного отчета ФБР о связях британской королевской семьи с так называемым делом Профьюмо — политическим секс-скандалом, который потряс Великобританию в начале 1960-х.