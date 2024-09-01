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Добрый Мир

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  • Вовладар Даров
    А с нее как с гуся вода!Зашла слишком дал...
  • Вад Кук
    И не толькоЗашла слишком дал...
  • Лев Добрый
    Хватит врать, Песков за неё любому жопу порвёт, он готов не только ей руку облизать, но и мягкое место!😜👈🤠Зашла слишком дал...

ФБР рассекретило секс-скандал в королевской семье. Муж изменял Елизавете II с 19-летней моделью, спавшей с агентом ГРУ

ФБР рассекретило секс-скандал в королевской семье. Муж изменял Елизавете II с 19-летней моделью, спавшей с агентом ГРУ

Фото: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images6,3K прочтений 3 дня назад Издание Daily Mail пять лет требовало публикации секретного отчета ФБР о связях британской королевской семьи с так называемым делом Профьюмо — политическим секс-скандалом, который потряс Великобританию в начале 1960-х.

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