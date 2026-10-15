Вадим Платонов возглавлял школу №112 с ноября 1993 года, а до этого с 1989-го преподавал математику. Прощание с почётным работником общего образования России состоится 16 октября с 11:30 до 12:30 на улице Арбузова, 2г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Ужасающий ответ"...
- "Режем хвост по м...
- Удар по Северному...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым