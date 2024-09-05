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ФБР: стрельбу в школе в штате Джорджия устроил 14-летний ученик, его задержали

ФБР: стрельбу в школе в штате Джорджия устроил 14-летний ученик, его задержали

В США задержали 14-летнего ученика, подозреваемого в стрельбе в школе в американском штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на главу отделения Федерального бюро расследований (ФБР) штата Криса Ози.

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