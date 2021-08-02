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"Моргенштерн – это продуманный проект": Михалков назвал 11 губительных для России букв

"Моргенштерн – это продуманный проект": Михалков назвал 11 губительных для России букв

Известный режиссёр, автор программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков назвал 11 губительных для России букв - Моргенштерн.

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Астон Мартин
скорее всего включены глобалистические программы по уничтожению культуры через так называемые модные тренды
карюкалов вячеслав
Что это такое?
Леонтий Букштейн
Мерзость напирает на страну со всех сторон. Ладно бы еще с внешнего контура, так теперь и внутри завелись эти пока что мелкие чудища. Но они растут, и их будут поливать и вскармливать из-за пределов страны. Цель там одна: расшатать страну, внедрить в сознание ее юных граждан яд разного сорта - от идиотских кривляний в ютубе и до отрицаловки всего сущего, что есть наша страна. И вот вам "страна без границ" во "всеобщем единстве народов". Где ты, "Город солнца" Томмазо Кампанеллы? Ничего этого уже давно никому не нужно. Все опростилось до предела. Назад к обезъянам?
Вадим Скоробогатов
ВПЕРЁД К ОСКОТИНИВАНИЮ...

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