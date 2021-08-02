Спички - не игрушка"Моргенштерн – это продуманный проект": Михалков назвал 11 губительных для России букв Известный режиссёр, автор программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков назвал 11 губительных для России букв - Моргенштерн.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинскорее всего включены глобалистические программы по уничтожению культуры через так называемые модные трендыкарюкалов вячеславЧто это такое?Леонтий БукштейнМерзость напирает на страну со всех сторон. Ладно бы еще с внешнего контура, так теперь и внутри завелись эти пока что мелкие чудища. Но они растут, и их будут поливать и вскармливать из-за пределов страны. Цель там одна: расшатать страну, внедрить в сознание ее юных граждан яд разного сорта - от идиотских кривляний в ютубе и до отрицаловки всего сущего, что есть наша страна. И вот вам "страна без границ" во "всеобщем единстве народов". Где ты, "Город солнца" Томмазо Кампанеллы? Ничего этого уже давно никому не нужно. Все опростилось до предела. Назад к обезъянам?ВСВадим СкоробогатовВПЕРЁД К ОСКОТИНИВАНИЮ...Комментировать
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