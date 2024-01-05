Как будет работать общественный транспорт 6-8 января

По сообщению мэрии Кишинева, 6 января 2024 года с 14:00 до 23:30 муниципальный общественный транспорт, пересекающий площадь Великого национального собрания, будет работать в особом режиме в связи с проведением в центре столицы культурных и художественных мероприятий, посвященных зимним праздникам.