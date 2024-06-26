Стало известно, в каком году люди смогут переселиться жить на Луну

Мечта о жизни на Луне будоражит умы человечества уже не одно столетие. Научно-фантастические произведения, футуристические прогнозы и амбициозные планы космических агентств подогревают интерес к этой идее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии