Он должен был разделить славу Павла Луспекаева в фильме «Белое солнце пустыни»

5 мая 1928 года в городе Городке (Белоруссия) родился Александр Самойлович Массарский. Заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов России, Заслуженный тренер России по борьбе самбо и дзюдо, кандидат педагогических наук, доцент, академик Международной академии информатизации, почетный доктор СПб БГТУ, и это еще не все звания этого интересного и деятельного человека.