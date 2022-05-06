Он должен был разделить славу Павла Луспекаева в фильме «Белое солнце пустыни»

5 мая 1928 года в городе Городке (Белоруссия) родился Александр Самойлович Массарский. Заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов России, Заслуженный тренер России по борьбе самбо и дзюдо, кандидат педагогических наук, доцент, академик Международной академии информатизации, почетный доктор СПб БГТУ, и это еще не все звания этого интересного и деятельного человека.
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