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Царьград

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Самарцам запретили ходить в лес до 7 июля 2024

Самарцам запретили ходить в лес до 7 июля 2024

Власти Самары приняли решение продлить запрет на посещение лесов до 7 июля, в связи с чрезвычайной ситуацией в Ново-Буянском лесничестве Задельненского участкового лесничества.

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