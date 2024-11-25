В Татарстан поступил новый комбайн имени Г. Тукая

В Татарстане продолжается модернизация сельхозтехники. Агрофирма «Август-Тюлячи» перед новым сезоном расширила парк комбайнов, получив партию из трех машин, включая эксклюзивную модель РСМ 161, названную в честь Габдуллы Тукая.
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